-ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI PROJESİNDE UZLAŞMA TOULOUSE (A.A) - 06.11.2010 - Fransa savunma Bakanı Herve Morin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Airbus'un A400M askeri nakliye uçağı projesindeki alıcı ülkelerin, projenin finansmanında anlaşmaya vardığını bildirdi. Morin, düzenlediği basın toplantısında, Mart ayında mutabakata varılan 3,5 milyar avro tutarındaki anlaşma gereğince alıcı ülkelerin cezalardan feragat edeceğini ifade ederek, projenin Avrupa'nın gözardı edemeyeceği sembolik bir önemi olduğunu vurguladı. Airbus firmasının ana ortağı Avrupa Havacılık Savunma ve Uzay Şirketi'nin (EADS) üst yöneticisi (CEO) Louis Gallois ise anlaşmanın, EADS'ın hesaplarında ek bir maliyet yaratmayacağını söyledi. Gallois, alıcı ülkelerin anlaşmayı yıl sonundan önce imzalamasını umduğunu kaydetti. Resmi olarak imzalanmadan önce alıcı yedi ülkenin anlaşmayı onaylaması gerekiyor. EADS, Türkiye, Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika ve Lüksemburg'dan oluşan 7 alıcı ülke ile yaptığı uzun müzakereler sonucunda, geçen Martta 5,2 milyar avro değerindeki ek finansmanın sağlanması konusunda prensipte anlaştığını açıklamıştı. Askeri nakliye uçağı A400M'nin Fransa'ya ilk teslimatının 2013 yılında yapılması planlanıyor. Alıcı ülkeler, 2003 yılında Airbus'a toplam 180 askeri nakliye uçağı (A400M) siparişi vermişti. Bu ülkelerin söz konusu tarihte Airbus ile imzaladığı anlaşmaya göre proje 20 milyar avroya mal olacaktı. Ancak, projenin çok karmaşık olması, A400M'lerin teslimatında gecikmelere ve maliyetin artmasına neden oldu.