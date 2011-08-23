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Dünya

Askeri mühimmat deposunda patlama MOSKOVA (A.A)

23 Ağustos 2011 22:30

-Askeri mühimmat deposunda patlama MOSKOVA (A.A) - 23.08.2011 - Rusya'nın güneyindeki Astrahan bölgesindeki bir askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 askerin hayatını kaybettiği, 12 askerin de yaralandığı bildirildi. Adı açıklanmayan bir yetkili Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, patlamanın eski mühimmatın imhası sırasında meydana geldiğini belirterek, patlamada 6 askerin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 12 askerin de yaralandığını söyledi. Yetkili, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirtirken, olayla ilgili soruşturma açıldığını kaydetti.

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