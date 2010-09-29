-ASKERİ MAHKEME DÖNMEZ KARARINDA DİRENDİ ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Ankara Zir Vadisi'nde bulunan mühimmatla ilgili olarak, Yarbay Mustafa Dönmez'e ''bir kısmı cephane niteliğinde olan askeri eşyayı gizlemek'' suçundan verdiği dört yıl hapis cezası ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılma kararında direndi. Askeri Yargıtayın, Dönmez hakkındaki kararı ''usule aykırılık ve noksan soruşturma'' nedeniyle bozmasının ardından Genelkurmay Askeri Mahkemesinde görülen duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Yarbay Mustafa Dönmez ve avukatı Gülten Güven katıldı. Duruşmada, Dönmez ve avukatına, bozma ilamına uyulup uyulmaması yönündeki görüşü soruldu. Dönmez, Ankara'daki konutlarında yapılan aramanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapıldığını ifade etti. Bunun Ceza Muhakemesi Kanununa aykırı olduğunu söyleyen Dönmez, Ankara'daki konutlarına ilişkin arama kararında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının görevli olduğunu kaydetti. Hakkındaki delillerin usule aykırı toplandığını ileri süren Dönmez, bu delillerin dosyadan çıkarılarak karar verilmesi gerektiğini söyledi. Sapanca'daki evinde yapılan aramada da usule uyulmadığını savunan Dönmez, bu sebeplerle Askeri Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını istedi. -''HANEFİ AVCI TANIK OLARAK DİNLENSİN''- Sanık Dönmez, bozma kararına ilişkin görüşlerini açıklarken, ''kendisine komplo kurulduğunu'' öne sürdü. Polislerin, ''kendi aralarındaki konuşmalarda bazı mühimmatların boş olduğunu belirtmesine rağmen, daha sonra mühimmatın sağlam ve çalışır olduğu yönünde kriminal rapor hazırlandığını'' ileri süren Dönmez, ''bazı polislerin, bazı kişilere suç isnat etmek için bu tür yöntemlere başvurduğunu'' iddia etti. Dönmez, ''Meslektaşları Hanefi Avcı da kitabında bunu ifade ediyor. Avcı şöyle diyor: 'Bugün şahit olduğumuz durum, polisler, hakimler, savcılar görevlerinin gereklerine göre değil, cemaatin isteklerine göre davranıyorlar. Zaman zaman, bilgiler tahrip edilerek, ekleme ve çıkarmalar yapılarak, kullanılmıştır'. Bu kapsamda Avcı'nın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum'' diye konuştu. -OY ÇOKLUĞUYLA DİRENME KARARI- Mahkeme heyetinin baş başa yaptığı müzakerenin ardından karar açıklandı. Buna göre, askeri mahkeme, temyiz yolu açık olmak üzere kararında direndi. Mahkeme heyeti, kararı oy çokluğuyla aldı. Karara, Mahkeme Başkanı Yarbay Mehmet Yüzbaşıoğlu karşı oy kullandı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Dönmez'i, ''bir kısmı cephane niteliğinde olan askeri eşyayı gizlemek'' suçundan dört yıl hapis cezasına çarptırmış ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmasına karar vermişti. Askeri Yargıtay ise ''usule aykırılık ve noksan soruşturma nedeniyle'' mahkemenin kararını bozmuştu.