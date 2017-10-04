Askeri lojmanların kalorifer peteklerini çaldılar

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ\'nin Lüleburgaz İlçesi\'nde, Merkez Komutanlığı\'na ait boş askeri lojmanların 6 dairesinden 18 kalorifer peteği çalındı. Polis, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Lüleburgaz\'ın İnönü Mahallesi Ferhat Paşa Sokak üzerinde bulunan Merkez Komutanlığı\'na ait kullanılmayan askeri lojmanların 6 dairesinden 18 kalorifer peteği çalındı. Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne başvuran Merkez Komutanlığı görevlisi A.K., kurum adına şikayette bulundu. Polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında hırsızlık olayıyla ilgili olarak M.Y., S.Ü. ve G.K. gözaltına alındı. Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.



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