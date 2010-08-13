-ASKERİ KONVOYA SALDIRI: 5 YARALI YÜKSEKOVA (A.A) - 13.08.2010 - Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezinde askeri araçların geçişi sırasında, terör örgütü PKK üyeleri tarafından düzenlenen silahlı saldırıda, 5 asker yaralandı. Yüksekova'dan Şemdinli'ye gitmekte olan askeri araç konvoyuna, ilçe merkezinde, gece saatlerinde, terör örgütü PKK üyeleri tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerlerin ilçede yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Asker Hastanesine sevk edildiği bildirildi. Saldırının ardından bölgede operasyon başlatıldı.