Askeri kışlaya silahlı saldırı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan Narlıdere Kışlası'na, bugün saat 01:00 sıralarında iki el ateş edildi. Ölen ve yaralananın olmadığı olayla ilgili olarak polis ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı.

Bugün saat 01.00 sıralarında Ege Ordu Komutanlığı Narlıdere Kışlası önünde meydana gelen olayda, kışla önünden geçen bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tabancayla 2 el ateş edildi. Zanlılar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaçan zanlı yada zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.