Askeri kaynaklara göre, 2 asker Suriye'de IŞİD'e nasıl yakalandı?

Askeri kaynaklar Suriye'de El Bab'ın yaklaşık 3 kilometre kuzey batısındaki El Dana köyü civarında kaybolan iki askerin keşif yaparken yanlış yola girdiklerini, sonrasında da IŞİD'e yakalandıklarını değerlendiriyor.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Genelkurmay askerlerin isimlerini açıklamazken ajanslar kayıp askerlerin astsubay Muhammed Duran Keskin (28) ve astsubay Kıvanç Kaşıkçı olduğunu bildirdi.

Genelkurmay’dan önceki akşam yapılan kısa açıklamada, "kaçırılma" ifadesi kullanılmadan "Devam eden Fırat Kalkanı harekâtı kapsamında, 29 Kasım 2016 Salı günü saat 15.30 sıralarında iki silah arkadaşımızla irtibat kesilmiş olup bölgede arama faaliyetleri devam etmektedir" denmişti. Olayın meydana geldiği El Dana köyü, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolünde. Hem ÖSO hem de TSK unsurları, köyde kendisini gizleyen IŞİD teröristlerini ve örgütün kurduğu el yapımı patlayıcılı tuzakları temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün meydana gelen olayın, keşif timinin El Bab istikametindeki ileri mevzilerdeki durumla ilgili tespit çalışmaları yaparken meydana geldiği düşünülüyor. Ankara’da askeri kulislerde konuşulan iddialara göre, içinde keşif timinden iki astsubay ile bir tercümanın bulunduğu araç, El Dana’dan El Bab istikametine doğru ilerliyordu. IŞİD'in El Dana çevresinde hangi bölgelerde olabileceğini belirlemek için yola koyulan timin, arazide hemen her tarafın birbirine benzemesi nedeniyle yolunu şaşırarak, yanlış istikamette ilerlemeye başladığı değerlendirildi.

"El Bab'da olabilirler"

Yolda pusu kurmuş olan IŞİD, içinde iki askerin bulunduğu araca ağır silahlarla saldırdı. Çıkan çatışmada araç kullanılamaz hale gelirken, tercüman da yaralandı. Çok sayıda IŞİD'li terörist daha sonra iki Türk askerini kaçırmayı başardı. IŞİD'in Türk askerlerini sınıra 30 km uzaklıktaki El Bab’a götürdüğü değerlendiriliyor.

3 asker yaralandı

Dün de El-Bab bölgesi yakınlarında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 3 Türk askeri, helikopterle sevk edildikleri Kilis ve Gaziantep’teki hastanelerde tedavi altına alındı. TSK’dan dün yapılan bilgilendirmede Türk savaş uçaklarının El Bab’ın kuzey doğusundaki Bzagah ve Zarzur bölgesinde IŞİD'e ait iki barınma yerini imha ettikleri bildirildi.

Askerlerin evinde hüzün

Fırat Kalkanı operasyonunda "kayıp" olduğu bildirilen askerlerin evlerinde dün hüzün vardı. 28 yaşındaki Muhammed Duran Keskin’in "kayıp" olduğu bilgisi, Adana’nın merkez Sarıhamzalı Mahallesi’nde oturan annesi Elif Keskin’e sabah saatlerinde verildi. Anne Elif Keskin, gözyaşlarına boğuldu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anneyi, komşuları ve yakınları teselli etmeye çalıştı. Babasını 4 yıl önce kaybeden Adanalı Astsubay, kendisi gibi astsubay olan Gökçe Keskin ile geçen yıl evlenmişti. Çanakkaleli Astsubay Kıvanç Kaşıkçı’nın baba ocağı olan Esenler Mahallesi’ndeki evi de derin bir sessizliğe büründü. En son bayramda ailesi ve yakınlarıyla görüştüğü öğrenilen Astsubay Kaşıkçı’nın ailesi, umutla gelecek müjdeli haberi bekliyor. Astsubay Kıvanç’ın baba ocağındaki evine Türk bayrağı asıldı.