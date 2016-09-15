Askeri Kaynaklar: Rusya ve Türkiye genel kurmay başkanlar arasındaki görüşme olumlu geçti

Rus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la görüşmek üzere bugün Ankara’ya geldi. Görüşmenin ardından askeri kaynaklarca yapılan açıklamada "Rusya Genelkurmay Başkanı'nın Genelkurmay Başkanlığı'na 11 yıl sonra gerçekleştirdiği ziyaret oldukça olumlu ve verimli geçmiştir" denildi.

Türkiye’ye düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında Genelkurmay Başkanlığı’nı ziyaret eden Gerasimov’un Orgeneral Akar’la bir araya geldi. Askeri törenin ardından görüşmeye geçen ikili Suriye’deki mevcut durum ve Suriye krizinin çözümüyle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından askeri kaynaklarca yapılan açıklama şöyle:



"11 yıl sonra gerçekleşen bu ziyaret, Rusya'nın, Türkiye'nin bölgede büyük bir güç oluşuna ve sahip olduğu yeteneklerine verdiği önemin bir işaretidir ve yakın bir gelecekte bunun olumlu yansımalarının olabileceği değerlendirilmektedir. Türkiye'nin Rusya ile askeri kanattaki anlayış birliği bu ziyaretle daha da pekişmiş ve önümüzdeki dönemde daha da olumlu yöndeki gelişmelere kapı açmıştır."