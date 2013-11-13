Askeri karakollar 485 milyon liraya mal oldu

Hülya Karabağlı / ANKARA

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın karakol inşaatına ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan, 1984-2013 tarihleri arasında 122 karakol yapıldığını ve bu karakollara 2013 yılı birim fiyatı ile toplam 485 milyon 927 bin 552,05 lira harcandığını söyledi. Yılmaz’ı verdiği yanıta göre, 2012 yılı sonuna kadar yapımı tamamlanan karakol sayısı 358. BDP’li Ata’ya Bakan Yılmaz’ın verdiği yanıtlar şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) ihtiyaçları için 1984-2013 yılları arasında yapılan 122 adet karakol tesislerine 2013 yıl fiyatları ile toplam 485 milyon 927 bin 552,05 TL harcanmıştır.

1998 yılından 2012 yılı sonuna kadar yapımı tamamlanan jandarma karakolunun sayısı 358’dir. KKK tarafından 2013 yılı içerisinde ihalesi gerçekleştirilip yapımına başlanan karakol tesisi bulunmamaktadır.

2013 yılı ocak ayı itibariyle yapımına başlanan jandarma karakollarının toplam sayısı 78’dir. Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında 34 adet karakol tesisinin yapım ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2013 yılı itibariyle yapımı planlanan jandarma karakollarının toplam sayısı ise 67’dir.

Karakol tesisleri; mevcut yaşam şartlarının düzeltilmesi, ülkenin dış tehditlere karşı güvenliğinin sağlanması ve kaçakçılıkla mücadele maksadıyla inşa edilmektedir.