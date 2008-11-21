Askeri helikopterle doğa gezisi

Aktütün baskınının ardından ödenek yokluğundan sınır karakollarının onarılamadığından yakınan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın askeri helikopterle gittikleri doğa gezisinden çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.



Genelkurmay Başkanlığı’nın yalanlayamadığı görüntülere göre; Org. Iğsız, eşi ve çocuklarıyla beraber devletin teröristlere karşı kullanılması için milyonlarca dolar vererek aldığı Skorsky tipi helikopterle Türkiye’nin nadide doğa harikası bölgelerinden Artvin Karagöl’de doğa gezisine çıkıp, fotoğraflar çekti.



Vakit gazetesinin haberine göre, elinde fotoğraf makinesi olan ve askeri helikopterle doğa harikası bölgeye iniş yaptıkları görülen Iğsız ve beraberindeki kişilerin, fotoğraf çektikleri ve Karagöl kenarında doğayı izledikleri anlaşılıyor. Iğsız görüntülerde sivil kıyafetli. Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait 12301 kuyruk numaralı askeri helikopteri kullanan uçuş ekibi ise tam teçhizat donanımlı. Iğsız ve beraberindekilere bir de subay eşlik ediyor.



‘Para yok’ açıklamasıyla gündeme gelmişti



Aktütün Karakolu’na saldırı sonrasında açıklama yapan Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hasan Iğsız, konum olarak savunmaya uygun olmayan 5 karakolun 2007 yılından itibaren taşınması için çalışma başlatıldığını, ancak bunun maddi imkânlar elvermediği için yapılamadığını ifade etmiş ve büyük tepki toplamıştı.

Iğsız, daha sonra Genelkurmay Başkanlığı tarafından yalanlanmış ve ödenek yokluğunun söz konusu olmadığı açıklanmıştı. 12 milyar 997 milyon YTL’lik bütçeye sahip Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu gerekçeyi öne sürmesi ise anlaşılamamış ve söz konusu açıklamalar sert dille eleştirilmişti.

