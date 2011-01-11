-ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ: 5 ŞEHİT ANKARA (A.A) - 10.01.2011 - Ankara'da eğitim uçuşu sırasında irtibat kesilen askeri helikopterin enkazına ulaşıldığı, kazada 5 pilotun şehit olduğu bildirildi. Eğitim uçuşu yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterle akşam saatlerinde irtibat kesildi. Yapılan arama çalışmalarının ardından askeri helikopterin enkazına Ankara'nın Tuluntaş köyü yakınlarında ulaşıldı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle düşen helikopterdeki 5 pilotun şehit olduğu öğrenildi. Arama çalışmalarına askeri helikopterlerin yanı sıra karadan çok sayıda asker de katıldı.