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Sağlık

Askeri hastanede sivil doktor dönemi

Bedelli askerliğin de etkisiyle askeri hastaneler için ortaya çıkan hekim ihtiyacı bu yolla giderilmeye çalışılacak

19 Nisan 2015 15:54

Sağlık Bakanlığı ve TSK arasında imzalanan protokolle zorunlu hizmete tabi doktorların bu görevlerini askeri hastanelerde de yerine getirebilmesinin önü açıldı. Bedelli askerliğin de etkisiyle askeri hastaneler için ortaya çıkan hekim ihtiyacı bu yolla giderilmeye çalışılacak.

Genekurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve sağlık bakanlığı arasında imzalanan protokolle zorunlu hizmete tabi doktorların bu görevlerini askeri hastanelerde de yapabilmesinin önü açıldı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hüseyin Çelik, söz konusu kurumlar arasında imzalanan sağlık hizmetlerine ilişkin stratejik işbirliği protokolünün kapsamıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşbirliğinin eğitim, lojistik ve sağlık hizmetlerini kapsadığını anlatan Çelik, halk sağlığı, hasta hakları ve güvenliği, akreditasyon ve çevre sağlığı konularında bakanlık olarak sertifikalandırma eğitimleri vereceklerini belirtti.

Çelik, bir diğer işbirliği alanının lojistik ve satın alma olduğunu ifade ederek, "Sağlık Bakanlığı geniş bir hastane ağına sahip ve büyük miktarda tıbbi cihaz ve ilaç alımına çıkıyor. Bundan böyle TSK ile ortak ihaleye çıkabileceğiz veya aldığımız tıbbi ürünleri belli bir bedel karşılığında devredebileceğiz" bilgisini aktardı.

 

Sağlık hizmeti alanındaki işbirliği

 

Sağlık hizmeti alanındaki işbirliğine de değinen Çelik, her iki kurumun da ihtiyaca göre karşılıklı personel görevlendirmesinin söz konusu olacağını belirtti.

Çelik, bedelli askerliğin de etkisiyle TSK'da hekim ihtiyacı ortaya çıktığını, protokolde bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik düzenleme yer aldığını kaydederek, bu bilgileri verdi:

"Zorunlu hizmet yükümlülüğü olan hekimlerimiz bu görevlerini dilerlerse askeri hastanelerde yerine getirebilecek. Zorunlu hizmet kurasında Milli Savunma Bakanlığının talebi doğrultusunda belirli oranda askeri hastaneler de yer alacak. Hekimlerimiz isterlerse bu pozisyonlar için de tercihte bulunabilecek."

İçme ve kullanma sularının ve su depolarının takibinde Sağlık Bakanlığı'nın görevli olduğunu, protokolle bu konuda da işbirliğine gidileceğini anlatan Çelik, "Bazı yerlerde su depolarının izlenmesinde askeriyenin imkanlarından yararlanılacak" diye konuştu.

 

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