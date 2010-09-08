-ASKERİ HAKİM ADAYLARINA FİZİKİ TEST ANKARA (A.A) - 08.09.2010 - Askeri Hakim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, hukuk fakültesini bitirmiş yedek subaylarda, birinci ve ikinci amirlerince uygun olarak doldurulmuş muvazzaf subay olur kayıtlı nitelik belgesi alma ve Genelkurmay Başkanlığının Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge hükümlerine göre uygulanacak fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinde başarılı olma şartları da aranacak. Hukuk fakültesi mezunu bayanlar ile askerliğini yapmamış erkeklerde Genelkurmay Başkanlığının Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge hükümlerine göre uygulanacak fiziki kabiliyet ve değerlendirme testinde başarılı olma şartı da aranacak. Mülakat ve yazılı sınavlarda seçim, hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar için yazılı sınav notu, mülakat notu, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı notu, sicil not ortalaması, mükafat ve ceza puanları; hukuk fakültesi mezunu yedek subaylar, bayanlar ile aynı durumda ve askerliğini yapmamış olan erkekler için ise yazılı sınav, mülakat ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı notu dikkate alınarak belirlenen esaslar dahilinde oluşacak değerlendirme notu esas alınarak belirlenen başarı sıralamasına göre yapılacak. Yazılı sınav soruları ve kağıtların hazırlanması, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ve mülakatta, yazılı sınav notu 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlar, Genelkurmay Başkanlığının Dış Kaynaktan Muvazzaf Subaylığa Geçirileceklere İlişkin Yönerge hükümlerine göre uygulanacak fiziki yeterlilik ve değerlendirme testine tabi tutulacak. Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinde belirlenen standartları sağlayanlar, mülakata alınacak. Mülakat, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve adayın dış görünümünün, anlatım yeteneğinin, konuşma düzgünlüğünün, tavır ve davranışlarının değerlendirilmesinden oluşacak. Her üyenin takdir ettiği notların aritmetik ortalaması alınarak mülakat notu hesaplanacak ve mülakat notu altmış ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak.