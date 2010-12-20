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Dünya

ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ DAKKA (A.A)

20 Aralık 2010 17:31

-ASKERİ EĞİTİM UÇAĞI DÜŞTÜ DAKKA (A.A) - 20.12.2010 - Bangladeş'te hava kuvvetlerine ait bir eğitim uçağının, ülkenin güneyindeki bir havaalanının yakınlarında düştüğü bildirildi.  Bagladeş hava kuvvetlerinden bir yetkili, eğitim uçağının başkent Dakka'ya 120 kilometre uzaklıktaki Barisal şehri havaalanının yakınlarında bir ağaca çarparak düştüğünü ve kazada 2 pilotun öldüğünü bildirdi.  Havaalanı yetkilisi Hamit Gazi de kaza bölgesine gelen polis ekiplerinin uçağın enkazındaki pilotlarının cesetlerine ulaştığını, uçakta başka kimsenin bulunmadığını kaydetti. 

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