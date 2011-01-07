-ASKERİ DEPOLAR 3 AY İÇİNDE BOŞALTILACAK İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanlığı'na Topkapı Sarayı içinde bulunan 19 askeri depoyu boşaltması için 3 ay süre verildiğini belirterek, ''Ümit ederim ki, 3 ay içinde boşaltılır, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilir'' dedi. Bir gazetecinin ''Topkapı Sarayı içinde bulunan 19 askeri deponun Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis işlemini re'sen kaldırdınız ve bu alanları müze yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı'na tahsis ettiniz. Bu kararın detaylarını öğrenebilir miyiz? Bu sürece Maliye Bakanlığı nasıl dahil oldu?'' sorusu üzerine Şimşek, Hazine mülklerinin Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğünü anımsattı. Topkapı Sarayı'nın Türkiye'nin en önemli kültürel tarihi mekanlarından biri olduğunu belirten Şimşek, ''Müzede bazı çok önemli kültürel miras örnekleri sırf yer yetersizliğinden dolayı sergilenemiyordu. O depoların boşaltılması için Milli Savunma Bakanlığı ile temasa geçtik. İyi bir işbirliği içinde depoları Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devretmiş bulunuyoruz. Boşaltılınca o mekanlar çok daha iyi şekilde tarihi birikime uygun olarak kullanılacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın depodaki ürünlerini veya askerleri başka yerde konuşlandırması için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konuda bir sıkıntı yok. Önemli bir adım ama hakikaten Türkiye'nin menfaatine önemli bir adım'' diye konuştu. Şimşek, ''Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir itiraz geldi mi?'' sorusu üzerine ''Süreç biraz uzadı. Fakat biz yine de sonuçta bütün kurumlarımızı ikna ederek, bu mekanları Kültür ve Turizm Bakanlığına kazandırmış bulunuyoruz. Önemli olan sonuç'' dedi. ''Milli Savunma Bakanlığı'na depoları boşaltması için ne kadar süre tanındı?'' sorusunu Şimşek ''3 ay diye düşünüyoruz. Ümit ederim ki 3 ay içinde orası boşaltılır, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredilir'' diye yanıtladı. Maliye Bakanı Şimşek, ''Milli Savunma Bakanlığı'na bir yer tahsis edildi mi?'' sorusuna ''Yer konusunda sıkıntı olacağını sanmıyorum. Yer çok. Biz her zaman bu türden yer taleplerine eldeki imkanlar çerçevesinde yardımcı oluruz. Mekan en iyi şekilde, tahsiste öngörülen şekilde kullanılacak, en doğru kullanım da o'' karşılığını verdi.