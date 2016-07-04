Askeri Casusluk'ta hapis yatan oramiral, kuvvet komutanı oluyor

Ağustos'taki Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısında TSK’nın yeni komuta kademesi belirlenecek. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın en güçlü adayı, İzmir Askeri Casusluk davasında 6 yıl hapisle yargılanan donanma komutanı Veysel Kösele olarak gösteriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağustos ayı başında yapılacak YAŞ toplantısında, Deniz Kuvvetleri Komutanı ile Jandarma Genel Komutanı değişecek. Genelkurmay Başkanı ile Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ise görevlerine devam edecek.

30 Ağustos itibarıyla emekliye ayrılacak olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'nin yerine de 2019'da Genelkurmay Başkanı olması beklenen, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in atanması öngörülüyor.

Geçtiğimiz yıl görev süresi 1 yıl uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun emekli olması bekleniyor. Bostanoğlu'nun emekli olması halinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, İzmir'deki Askeri Casusluk davasının sanıklarından Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin atanması bekleniyor.

Kösele, 14 Eylül 2012'de Askeri Casusluk soruşturmasına bakan İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutuklanmasına karar verdiği sanıklardan biriydi. Dönemin Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olan Koramiral Kösele için uydurulan suç, üniversite öğrencisi iki genç kıza askeri sırları vermekti. Kösele, 357 sanıklı davada, 6 yıl hapis istemiyle yargılandıktan sonra diğer sanıklar gibi beraat etti.