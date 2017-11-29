'Askeri casusluk kumpas' davasının 2’nci duruşması başladı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, \'askeri casusluk soruşturması’ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına ilişkin 48\'i tutuklu 23\'ü firari toplam 102 sanığın yargılandığı ve 12 Ocak’a kadar sürecek davanın ikinci duruşması başladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘İzmir\'deki askeri casusluk soruşturması’ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY’ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt\'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY\'nin üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun’nun da bulunduğu 48\'i tutuklu 23\'ü firari toplam 102 sanığın ‘silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği’ suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, \'askeri gizli bilgi ve belge bulundurma\' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel\'in de bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve bazı müştekiler katıldı. Mahkeme başkanı, duruşmanın haftada iki gün görülerek, 12 Ocak 2018 tarihine kadar sanık ve tanıkların dinlenmesiyle süreceğini söyledi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt alınan duruşma, GATA’da 1987 ile 1997 yılları arasında askeri hekim olarak görev yapan, daha sonra görevinden ayrılarak, Sağlık Bakanlığı’na geçen ve emekli olduktan sonra kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Fatih Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışan tutuklu sanık Ahmet Ruhi Torman’ın savunmasıyla başladı.

Davada sanık ve tanık olarak toplam 250 kişinin yer aldığını ve bu kişilerden sadece 4 kişiyi devresi olduğu için tanıdığını söyleyen sanık Toraman, \"Örgüte üye olmayı bırakın, temasım bile olmamıştır. Hakkımda somut, elle tutulur bir delil yoktur’’ dedi. Daha önce hazırladığı 4 sayfalık metni okuyan Toraman, savunmasının sonuna doğru ağlamaya başladı ve konuşmasına devam edemedi. Yarım sayfa kalan savunma metnini bir başka sanık, Toraman adına okudu. Sanık Toraman, tahliyesini talep etti.

Toraman’ın avukatı da müvekkili hakkında yeterli delil bulunmadığını, müvekkilinin sabit ikametgah sahibi olduğunu, 18 yıldır aynı telefon hattını kullandığını belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme başkanı, duruşmaya öğle arası verdi.