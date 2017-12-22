'Askeri casusluk kumpas' davası sürüyor

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’de, \'askeri casusluk soruşturması’ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki yapılanmasına yönelik açılan, 43’ü tutuklu 23\'ü firari toplam 102 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına devam edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, ‘İzmir\'deki askeri casusluk soruşturması’ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY’ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 43\'ü tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY\'nin \'üst düzey yöneticileri\' Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun’nun da bulunduğu 43’ü tutuklu 23\'ü firari toplam 102 sanığın ‘silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği’ suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, \'askeri gizli bilgi ve belge bulundurma\' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel\'in de aralarında bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, 29 Kasım günü başlayan ve haftada iki gün olmak üzere 12 Ocak’a kadar sürecek duruşmanın bugünkü bölümene tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanıklardan Özgür Gün, ablasının eski kocasının iftiraları nedeniyle tutuklu bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Gün, \"Deniz Kuvvetleri\'nde mühendis olarak görev yaptım. Darbe girişiminin öncesinde tutuklandım. Kendisini 17 yıldır görmediğim ablamın boşandığı kocasının asılsız iddiaları sonucunda tutuklandım. Kendisi nitelikli dolandırıcıdır. Annemi dahi FETÖ’nün kara parasını aklamakla suçlamıştır. Benim de Deniz Kuvvetleri\'nde ‘Alevi sorumlusu’ olduğum ve bazı albayları tasfiye ettiğimi iddia etmiştir. Hakkımdaki bütün iftiralar gerçekdışıdır. \'ByLock\' kullanıcısı da değilim\" diye konuştu.

Ardından Gün’ün ablası Özlem Gül Eryılmaz, savunma yaptı. Boşandığı eski kocası yüzünden ailesinin mağdur olduğunu, hatta ikinci kocasının da tutuklandığını söyleyen Eryılmaz, \"Eski kocam H.K. ile kısa bir evliliğim oldu ve husumetli bir şekilde boşandık. Bu husumetten dolayı ailemi ve beni bitirmek için iftira attı. Örgütle bir bağlantım yok. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.