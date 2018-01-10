'Askeri casusluk kumpas' davası sanığından ByLock mağduru iddiası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, \'askeri casusluk\' adıyla bilinen soruşturmadaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY\'nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik açılan davada, 43\'ü tutuklu, 23\'ü firari toplam 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, \'İzmir\'deki askeri casusluk soruşturması\'ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin polisin FETÖ/PDY\'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlediği operasyonlarda, aralarında eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, Genelkurmay eski Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt\'ın yaveri emekli Albay Gürsel Yüce ve rütbeli bazı askerlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden bazıları tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, emekli albay Gürsel Yüce, eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit, Roma Büyükelçiliği Askeri eski Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Demirağ, FETÖ/PDY\'nin \'üst düzey yöneticileri\' Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen ve Naci Tosun\'un da bulunduğu 43\'ü tutuklu, 23\'ü firari toplam 102 sanığın \'silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği, üyeliği\' suçlarından cezalandırılmaları istendi. Davada, \'askeri gizli bilgi ve belge bulundurma\' suçlamasıyla açılan kumpas davasında yargılanıp, hepsi beraat eden 357 kişiden bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli Jandarma Kurmay Albay Mustafa Önsel\'in de aralarında bulunduğu 98 müşteki yer aldı.

İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, 29 Kasım günü başlayan ve haftada 2 gün olmak üzere 12 Ocak\'a kadar sürecek duruşmaya tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanıklardan öğretim görevlisi Yılmaz Şen, örgütün şifreli haberleşme programı ‘ByLock’ mağduru olduğunu söyledi. Emniyet kayıtlarına göre, eşine ve kendisine ait cep telefonlarından yoğun olarak ‘ByLock\'a girilmesinden dolayı kırmızı işaret konulmasının gerçeği yansıtmadığını öne süren Şen, \"Ben ve eşim, kesinlikle ‘ByLock’ programını kullanmadık. İnternetten bir program indirdiğinizde sizi başka bir eklentiye yönlendiriyor. Benim de böyle olduğunu düşünüyorum. Son dönemde 11 bini aşkın kişinin ‘ByLock’ mağduru olduğu ortaya çıktı. Ben de bu kişiler arasında olduğuma inanıyorum\" dedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Şen, MASAK raporlarında, kendisine ait banka hesap hareketlerini açıklarken, örgüte para aktarımı yapmadığını da ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.



