'Askeri Casusluk' iddianamesinde şok iddia



T24- Habertürk Gazetesi’nde yayımlanan habere göre,"Askeri Casusluk ve Şantaj" davası iddianamesinin delil klasörlerinde "Aziz Yıldırım, Yaşar Büyükanıt'a ona 3 Rus (kadın) verdi. Sonra videoya çekmiş. Şimdi de ağzını açmıyor demiş" notu yer aldı.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde casusluk iddiasıyla hazırlanan "Askeri Casusluk ve Şantaj" davasının İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamesinde eski Genelkurmay Başkanı Yaşat Büyükanıt hakkında çarpıcı iddialar yer aldı.

Habertürk Gazetesi’nin haberine göre, 28 ek delil klasöründe yer verilen "çok gizli belgeleri" adli emanete teslim eden Savcı Fikret Seçen'in sanıklardan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nda Proje Subayı olarak görev yapan Tamer Çetin'e ilginç sorular yönelttiği ortaya çıktı.

Savcı Seçen, Çetin'e, emekli Albay İbrahim Sezer'den ele geçirildiği öne sürülen 20 subaya ait istihbarat notlarını içeren, flash bellek içerisinde "İtalyan İşi/The Italian Job/İtalyan ARMADA" adlı klasördeki belgeyi gösterdi.

Savcı Seçen, yine aynı klasördeki “CV’ler özet” isimli belgede çetinin isminin karşısına yazılan “Ergenekon tutuklusu arkadaş için para toplayalım diye devre arkadaşlarına mail atmış. 7 kişi olumlu yanıt vermiş. Tamer de olumlu yanıt vermeyenlere küfür içerikli bir mail atmış”; “Poyrazköy kapsamında tutuklanan subayları savunarak ‘Bana silah verin şu savcıları ben de öldüreyim. Bir tane adam korumadı onları’ demiş”; “Özden Örnekgünlükleri verdi, tanık koruma programına girdi kurtardı kendisini...” şeklindeki notlar okudu.

Seçen, aynı bölümde eski Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt için; "Aziz Yıldırım ona 3 Rus (kadın) verdi. Sonra videoya çekmiş. Şimdi de ağzını açmıyor demiş" şeklinde yazılar olduğunu da belirtti.