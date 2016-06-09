'Askeri casusluk' davasında eski başsavcı vekili Fikret Seçen hakkında tutuklama talebi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'daki 'Askeri casusluk' davasında, sanıklar lehine verilen TÜBİTAK raporunu dosyaya koymadığı iddia edilen ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla geçici olarak görevden uzaklaştırılan Çorum Savcısı Fikret Seçen hakkında, tutuklama talepli yakalama kararı çıkartılmasını talep etti.

Yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargılama dönemindeki başkan ve üyeleri olan Mehmet Ekinci, Metin Özçelik ve Birol Bilen hakkında “Görevi kötüye kullanma”, “İftira” ve “Resmi belgeyi bozma, yok etme veya gizleme” suçundan 14 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede Fikret Seçen için tutuklama talepli yakalama kararı talep edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan 29 sayfalık iddianamede, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili ve halen Çorum Cumhuriyet Savcısı olarak görünen Fikret Seçen, eski Özel Yetkili İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Başkanı ve halen İstanbul Hakimi olan Metin Özçelik, aynı mahkemenin üyesi ve halen Bursa Savcısı olan Mehmet Ekinci, aynı mahkemenin bir diğer üyesi ve halen Gaziantep Hakimi olan Birol Bilen sanık olarak yer aldı.

İstanbul Askeri Casusluk Davasının sanıkları olan Cüneyt Hakan Bağcıoğulları, Yücel Çipli, Merdan Metin ve Aysam Akses ise iddianamede mağdur olarak yer aldılar.

İstanbul Askeri Casusluk davası olarak bilinen dava ile ilgili bir gazetede yer alan “Kumpasın belgesini savcı kasada sakladı” başlıklı haberin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HSYK’ya bildirildiği, HSYK’nın da soruşturmanın savcısı Fikret Seçen hakkında 13 Ocak 2015 tarihinde “İnceleme ve soruşturma izni verdiği” belirtildi.