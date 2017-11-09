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Askeri birlikteki bakım sırasında bir işçi öldü

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesindeki 57'nci Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı'nda top bakımı sırasında fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan işçi 33 yaşındaki Onur Varol, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

09 Kasım 2017 16:45

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Menemen ilçesindeki 57\'nci Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı\'nda top bakımı sırasında fırlayan metal parçanın göğsüne isabet etmesiyle ağır yaralanan işçi 33 yaşındaki Onur Varol, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Menemen\'deki 57\'nci Topçu Tugay Komutan Yardımcılığı\'nda, rutin top bakımı sırasında sıkışan gaz nedeniyle fırlayan metal parça, evli ve 1 çocuk babası işçi Onur Varol\'un göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Varol, kaldırıldığı Menemen Devlet Hastanesi\'nde öldü.
Varol\'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Talihsiz işçinin Manisa\'nın Akhisar ilçesinde toprağa verilecek.

 

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