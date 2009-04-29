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Askeri birlik yakınındaki el bombası etkisiz hale

29 Nisan 2009 20:00

Şırnak'ta Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı yakınlarında karayolu kenarına bırakılan el bombası, bomba imha uzmanı ekipler tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Şırnak Şehrenur Mahallesi'nde bulunan Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı'nın nizamiyesine 300 metre mesafede karayolu kıyısında bir el bombası gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Askeri araçların sık sık geçiş yaptığı yol üzerindeki bombayı etkisiz hale getirmek için Şırnak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden bomba uzmanları bölgeye geldi. Güvenlik şeridi çekilerek yol trafiğe kapatılırken, vatandaslar da bölgeden uzaklaştırıldı. Özel giysili bomba uzmanlar el bombasını bağladıkları fünye ile patlatarak etkisiz hale getirdi.

Polis, parçalanan el bombasını incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

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