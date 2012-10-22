Savunma Bakanlığı, THY ile anlaştı askerler artık ücretsiz taşınacak!

Güneydoğu'da konvoylara yönelik saldırıların artması sonrasında askerlerin güvenli ulaşımı için yeni tedbirler alındı. Doğu ve Güneydoğu'da görev yapan askerler izin, terhis ve hava değişimi gibi durumlarda THY tarafından ücretsiz taşınabilecek.

18 Eylül'de, Bingöl'de izinlerinden dönen askerlere düzenlenen saldırıda 9 asker şehit olmuştu. Bu olayın ardından harekete geçildi. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Yolları'yla 11 milyon dolarlık bir anlaşmaya vardı.

Bölgede yeni hizmete girecek bazı havaalanları da kullanılacak. Var olan havaalanlarına ek seferler düzenlenecek. Havaalanlarının olmadığı yerde, TSK elindeki hava taşıtlarını mümkün olan en üst seviyede kullanacak.

Uygulama yakında başlayacak ve Ocak-Şubat aylarında tam olarak hizmete girecek.