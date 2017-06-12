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Askeri araca bombalı tuzak

Patlama sırasında yaralanan olmadı

12 Haziran 2017 20:10

Diyarbakır'da, askeri aracın geçişi sırasında, PKK’lılar tarafından daha önceden yola döşenen patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

Silvan İlçesi'ne bağlı Bağdere Köyü Yolağası Mevkiinde bugün öğlen saatlerinde, PKK’lılar tarafından menfeze tuzaklanmış el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

Patlamada yaralanan olmazken, askeri araçta hasar meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede operasyon başlattı. (DHA)

 

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