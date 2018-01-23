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Askeri araç takla attı: 4 asker yaralı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR'da askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı, 4 asker yaralandı

23 Ocak 2018 14:24

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'da askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu takla attı, 4 asker yaralandı.
Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. İçerisinde Iğdır Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekiplerinin bulunduğu kobra tipi askeri araç, lastiğinin patlaması üzerine takla attı. Araç içerisinde bulunan 5 asker çeçitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Soruşturma başlatıldı.

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