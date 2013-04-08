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Yaşam

Askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 7 yaralı

Iğdır'da askeri araç kaza yaptı. Kazada 1 asker şehit oldu

08 Nisan 2013 19:43

Iğdır’da nöbetten dönen askerleri taşıyan minibüse kamyon çarptı. Kazada 8 asker yaralandı. Yaralı askerlerden biri daha sonra kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 3 askerin durumu da ciddiyetini koruyor.

Nöbet değişiminden dönen askeri minibüsün kaza yapması sonucu yaralı olarak Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 8 askerden Ömer Yerer yapılan tüm müdahalalere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Yaralı erlerden Osman Umutlu, Erdem Dal, Ahmet Kaçmaz, Mehmet Turan, Halil Saki, Mehmet Atak ve Sinan Sönmez'in tedavileri devam ediyor.

Vali Ahmet Pek, devlet hastaneye gelerek yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Kazada yaralanan 3 askerin durumunun ağır olduğunu belirten Vali Ahmet Pek, “Doktorlar gerekli müdahaleyi yapıyor. İhtiyaç duyulması halinde yaralı askerler helikopterle Erzurum'a götürülecek" dedi.

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