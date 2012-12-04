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Van'da askeri araç devrildi: 5'i ağır 7 yaralı

Kazada, araçta bulunan askerlerden 7'si yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, yoldan geçen diğer araçlar ve ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı

04 Aralık 2012 10:48

Van Başkale'deki kazada yaralanan 7 askerden 5'inin durumu ağır.

Van'ın Başkale ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Van'dan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giden askeri konvoyda bulunan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen zırhlı araç, Van-Hakkari karayolunun 95. kilometresindeki Başkale ilçesine bağlı Yolmaçayır köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, araçta bulunan askerlerden 7'si yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, yoldan geçen diğer araçlar ve ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı askerlerden sağlık durumu ağır olan 5'i, burada yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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