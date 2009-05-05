Askeri araç devrildi, 30 yaralı

Bilecik'in Bozüyük İlçesi Günyarık Köyü yakınlarında meydana gelen kazada 30 asker yaralandı.



Askerlerin muayene için 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı'ndan Eskişehir Asker Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Bahattin Muslu yönetimindeki şarampole yuvarlanan 711103 plakalı askeri minibüste yaralanan 30 askerin adları şöyle:



Jandarma Astsubay Çavuş Doğan Kurnaz, erler Kadir Nalbant, Ramazan Haçat, Sedat Ergezer, Mehmet Someroğlu, Hüseyin Taş, Mehmet Dinç, Ünal Beyaz, Kadir Yılmaz, Kasım Ahmet Konur, Ferhat Öztürk, İsmail Günay, Erdem Dilek, Murat Demirel, İsa Ay, Yılmaz Erkut, Zafer Siyak, Kemal Karabidan, Ömer Şahin, Ramazan Akçay, Behçet Kandemir, Mehmet Sami Apo, Yakup Aslan, Onur Baydemir, Yakup Korkmaz, Bünyamin Çelik, Bahattin Muslu, İbrahim Çetin, Mehmet Ali Deniz ve Doğan Polat.



Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden İbrahim Çetin, Mehmet Ali Deniz ve Doğan Polat, durumları ağır olduğu için Eskişehir Asker Hastanesi'ne sevk edildi.



Bilecik Valisi Musa Çolak, Bozüyük Kaymakamı Ahmet Katırcı ile 2'inci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Yılmaz Bozüyük Devlet Hastanesi'ne giderek yaralı askerlerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

