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Askeri araç devrildi: 1 yaralı

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, sınırdan bakım için getirilen tankı taşıyan askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi

18 Eylül 2018 12:06

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP’te, sınırdan bakım için getirilen tankı taşıyan askeri araç, lastiğinin patlaması sonucu şarampole devrildi. Kazada, 1 asker hafif yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Kilis karayolunda meydana geldi. Bakım için sınırdan alınan tankı taşıyan askeri araç, Zeytinli kavşağında lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan 1 asker yaralandı. Aracın taşıdığı tank da ters döndü. Yaralanan asker, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde kaldırılarak tedaviye alındı. Askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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