Askeri araç devrildi: 1 şehit, 13 yaralı





Sivas'ta operasyondan dönen askeri aracın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 er şehit oldu, 13 asker yaralandı.



Divriği İlçesi'ndeki operasyon bölgesinden bugün saat 07.00 sıralarında Sivas'a dönen askerleri taşıyan Sivas Jandarma Komutanlığı'na ait araç, Sivas-Ankara karayolundaki, Sivasspor Tesisleri yakınlarında yol ortasındaki refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada jandarma komando er Şükrü Altuntaş şehit olurken, 13 asker yaralandı.

Yaralı askerler Harun Sağlam, Savaş Beklevik, Aykut Demir, Salih Çiftçi, Volkan Cengiz, Ömer Demir Cumhuriyet Üniversitesi; Ozan Öner, Şaban Hatunkız, Zeki Bayazsu, Hasan Çağ, Mehmet Ali Arslan, Ahmet Şanlı ve Serkan Güzel ise Numune ve Askeri Hastane’ye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas Valisi Ali Kolat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram ile Jandarma Komutanı Kıdemli Kurmay Albay Murat Aslan kaza yerinde incelemelerde bulunduktan sonra hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





