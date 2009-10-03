T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Askeri araç devrildi: 1 şehit, 13 yaralı

03 Ekim 2009 09:54

Askeri araç devrildi: 1 şehit, 13 yaralı


Sivas'ta operasyondan dönen askeri aracın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 er şehit oldu, 13 asker yaralandı.

Divriği İlçesi'ndeki operasyon bölgesinden bugün saat 07.00 sıralarında Sivas'a dönen askerleri taşıyan Sivas Jandarma Komutanlığı'na ait araç, Sivas-Ankara karayolundaki, Sivasspor Tesisleri yakınlarında yol ortasındaki refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada jandarma komando er Şükrü Altuntaş şehit olurken, 13 asker yaralandı.

Yaralı askerler Harun Sağlam, Savaş Beklevik, Aykut Demir, Salih Çiftçi, Volkan Cengiz, Ömer Demir Cumhuriyet Üniversitesi; Ozan Öner, Şaban Hatunkız, Zeki Bayazsu, Hasan Çağ, Mehmet Ali Arslan, Ahmet Şanlı ve Serkan Güzel ise Numune ve Askeri Hastane’ye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas Valisi Ali Kolat, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muammer Bayram ile Jandarma Komutanı Kıdemli Kurmay Albay Murat Aslan kaza yerinde incelemelerde bulunduktan sonra hastaneye giderek yaralıları ziyaret etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24