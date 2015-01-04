T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Askeri ambulans kanala uçtu: Bir asker şehit oldu

Kayseri'de askeri ambulansın otomobille çarpışıp kanala düşmesi sonucu ağır yaralanan ambulans sürücüsü er Şahin Taşkın, şehit oldu

04 Ocak 2015 21:11

Kayseri'de askeri ambulans ve otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve durumu ağır olan er Şahin Taşkın'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa nüfusuna kayıtlı olan Taşkın'ın komutanları ve silah arkadaşları da hastaneye geldi. 

Bu arada, ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü M.Y.Ö ile beraberindeki 4 kişinin 18 yaşından küçük oldukları, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı iddia edildi.

Şahin Taşkın yönetimindeki askeri ambulans, İğdelidere Caddesi ile Erciyes Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Mehmet Yaşar Özer'in kullandığı 38 AZ 711 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kanala düşmüş, kazada 8 kişi yaralanmıştı.

 

ETİKETLER

askeri ambulanskanalkazayaralıotomobilçarpışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24