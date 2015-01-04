Askeri ambulans kanala uçtu: Bir asker şehit oldu

Kayseri'de askeri ambulans ve otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve durumu ağır olan er Şahin Taşkın'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bursa nüfusuna kayıtlı olan Taşkın'ın komutanları ve silah arkadaşları da hastaneye geldi.

Bu arada, ambulansla çarpışan otomobilin sürücüsü M.Y.Ö ile beraberindeki 4 kişinin 18 yaşından küçük oldukları, sürücünün ehliyetinin bulunmadığı iddia edildi.

Şahin Taşkın yönetimindeki askeri ambulans, İğdelidere Caddesi ile Erciyes Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, Mehmet Yaşar Özer'in kullandığı 38 AZ 711 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra kanala düşmüş, kazada 8 kişi yaralanmıştı.