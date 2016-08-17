Askeri alanlar için üç bakanlık, komisyon kurdu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, askeri alanların şehir dışına taşınmasına yönelik çalışmalar ile ilgili olarak" 81 ilde askeri alanların durumunu tespit etmek üzere 3 bakanlıktan oluşan bir komisyon kuruldu" dedi.

TRThaber'in haberine göre, darbe girişimini "bir felaket" olarak niteleyen Özhaseki, "Bunun bir iyiliğe, hayra dönüşmesi de mümkün. Bir taraftan FETÖ terör örgütünün elamanlarının temizlenmesi, bir taraftan mal varlıklarına el konulması, bir taraftan da asker-sivil ilişkisinin yeniden doğru bir standarda oturması açısından da sanki bir fırsat ve hayır gibi gözüküyor." açıklamasını yaptı.

"Üç bakanlık komisyon kurduk"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın birkaç yerle ilgili "Buralar biran önce yeşil alan olmalı, halka açılmalı, kapatılmalı." yönündeki fikrinin doğru olduğunu ve bu çalışmaların bir an önce yapılacağını vurgulayan Özhaseki, bunun yanı sıra 81 ilde askeri alanların durumunu tespit etmek üzere 3 bakanlıktan oluşan bir komisyon kurulduğunu açıkladı.

Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bir an önce onlar yapılacak ama bunun dışında 81 vilayette, üç bakanlık bir komisyon kurduk. Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Ne kadar askeri alan var, askeri alanlar şehir içerisinde kalmalı mı, doğrusu nedir? Taşınacaksa nereye taşınmalı, taşıdığımız zaman içerisinde hangi binaları yapmalıyız? Bütün bunların çalışmaları başladı.

Bizi ilgilendiren tarafı şehir içinde kalan askeri birliklerin nereler olduğu, bunların nasıl kullanılacağı, belediyelerin ve vatandaşın bu askeri kışlaların dönüşmesinde ne istedikleri, fonksiyon olarak ne yüklenmesini istiyorlar. Biz bu konuda çalışmalarımızı yapıyoruz.

Temel prensipleri söyleyecek olursak, bir buraların şehir içerisinde kalan yerleri yeşil alan, rekreasyon alanı ve halkın beklediği sosyal tesisler olarak kullanılacağı kesin. Bu ana temel prensip ama ufak tefek de olsa, istisna da olsa belki kentsel dönüşüm uygulanan yerlerde, biraz şehir dışlarında kalan rezerv alan olarak kullanacağımız alanlar da çıkabilir. Bunları da raporluyoruz zaten zaman içerisinde Bakanlar Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza arz ederiz, doğru olan kararları veririz burada."

FETÖ'ye ait 300 taşınmazın devri engellendi

Bakan Özhaseki, FETÖ'ye ait taşınmazların üçüncü şahıslar üzerine geçişini engellemek üzere yürütülen çalışmalara yönelik de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bu konuda bir talimat verdiğini hatırlattı.

Özhaseki, "Tapu Kadastro'yu, 'Kanun Hükmünde Kararname'de yer almayan, listede olmayan ama sizin bildiğiniz bu yapıya ait birtakım araziler, vakıflar, dernekler olabilir. Bunların da devrine göz yummayın.' yönünde uyarmıştım. Çünkü o bölgede, o yörede yaşayan tapu müdürlükleri bu yapıyı çok iyi bilirler. Herkes birbirini biliyor zaten. Gözden kaçarak listeye girmemişse o anda devir işlemleri ile üçüncü iyi niyetli şahıslara satabilirler. Bunun önüne geçmek amacıyla uyarmıştık arkadaşlarımızı." ifadelerini kullandı.

Bu çalışmaların önemli sonuçlar verdiğini belirten Özhaseki, "Hakikaten şu anda 300 civarında diye biliyorum. 200'ü İzmir'de çıktı. 35 tanesi Konya'dan çıktı. 6 tanesi Diyarbakır'dan çıktı. Değişik illerden de 3'er, 5'er bu şekilde geliyor ve 300 civarında gayrimenkulü de arkadaşlarımızın titizliği sayesinde böyle yakaladık. Bunlar da tabi ki Maliye'ye, Milli Emlak'a kalıyor. Milletin oluyor." dedi.