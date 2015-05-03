Askeri alana kamyonla girmeye çalışan sürücü yaşamını yitirdi!

Muğla’nın Dalaman İlçesi’nde, alkollü olarak Hava Meydan Komutanlığı’na vinç yüklü kamyonla girmeye çalıştığı öne sürülen 20 yaşındaki Adil Yıldızlı, askerlerin ’Dur’ ihtarına aldırmadı. Açılan ateşle yaralanınca direksiyon kontrolünü yitiren Yıldızlı’nın yönetimindeki araç askeri birlik içindeki kanala uçtu. Yıldızlı’nın öldüğü belirlendi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Dalaman Hava Meydan Komutanlığı’nda meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketinde taşeron işçi olarak çalışan Adil Yıldızlı, vinç yüklü kamyon ile askeri alanın nizamiye kapısını kırarak içeri girdi.

Askerlerin havaya ateş etmesine ve ’Dur’ ihtarına uymayan Yıldızlı, askeri alan içerisinde ilerlemeye devam etti. Yıldızlı, askerlerin açtığı ateş üzerine yönetimindeki kamyonun direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan kamyon kimliği açıklanmayan 2 askere çarptıktan sonra askeri alan içerisindeki su kanalına düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlıkekiplerinin yaptığı kontrolde, kanaldan çıkarılan kamyon içerisindeki Yıldızlı’nın öldüğü belirlendi.



Yıldızlı’nın cesedi savcının incelemesi ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Olayın siyasi yönü olmadığı ifade edilirken tedavi altına alınan 2 askerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.