Askere 'iyileştirme zammı' geliyor

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki (TSK) tüm personel ile emeklilerinin maaşları ve yükselme kriterlerini yeniden düzenleyen yasa taslağının ayrıntılarını açıkladı.

Yılmaz, rütbelilerin yanı sıra sivil memurlar ile emeklilerin de dahil edildiği çalışmayla özellikle düşük rütbeli personelle astsubaylar ve uzman erbaşlara yüzde 20 'iyileştirme zammı' yapılacağını bildirdi.

Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu, Bakan Yılmaz'ın, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın astsubayların sorunlarına ilişkin verdiği önergeye gönderdiği kapsamlı yanıtı haberleştirdi.

Habere göre Yılmaz, “TSK personelinin özlük hakları ile ilgili çalışmalar, personel ayırımı gözetilmeksizin bir bütün olarak yürütülüyor. Teklifler, halen görevde bulunan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların özlük hakları ile bunların emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını içerecek şekilde hazırlanıyor” diye konuştu.

Sivil-emekli tüm personel

Bakan Yılmaz, MHP Kütahya Milletvekili Alim Işık’ın astsubayların sorunlarına ilişkin verdiği önergeye kapsamlı bir yanıt gönderdi. Yılmaz, “TSK personelinin özlük hakları ile ilgili çalışmalar, personel ayırımı gözetilmeksizin bir bütün olarak yürütülüyor. Teklifler, halen görevde bulunan subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil memurların özlük hakları ile bunların emekli maaşlarında iyileştirme yapılmasını içerecek şekilde hazırlanıyor” diye konuştu. Yılmaz’ın verdiği bilgiler ışığında, Başbakanlık’ta görüşülen ve gelecek yasama yılında Meclis’e sunulması planlanan taslağın ayrıntıları ise şöyle:

Subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşların özlük hakları eğitim seviyesine göre ayarlanacak. Öğrenim durumlarına göre, göreve giriş derece ve kademeleri yeniden düzenlenecek. 4 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunu olanlar 8/1’den, 2 yıllık fakülte ve yüksek okul mezunu olanlar 9/2’den, lise ve dengi okul mezunları 10/1’den göreve başlamış sayılacak.

Eğitime göre ilerleme

TSK personelinin, göre yükselebilecekleri en son derece ve kademeler değişecek. İki yıl ve daha fazla yüksek öğrenimi bitirenler 1/4’e, lise mezunları 2/6’ya, ortaokulu mezunları 3/8’e ilerleyecek. Yüksek lisans ve doktora yapanlar kademe ilerlemesi yapabilecek.

Binbaşı ve altındaki rütbelere iyileştirme

Gelir seviyesi kısmen düşük olan binbaşı ve daha alt rütbedeki subaylar ile astsubaylar, uzman jandarmalar ve uzman erbaşlar için “hizmet tazminatı artışı” ile yüzde 20 maaş artışı sağlanacak. Görev tazminatı alamayan birinci dereceye gelmiş muvazzaf ve emekli binbaşı ve başçavuşlar aylık 385 lira iyileştirme zammı alacak.

Emekliye ek 100 lira

MİT ve Emniyet emeklileri 2006’dan beri 100 lira ek ödeme alıyor. Makam tazminatı alamayan kıdemli binbaşı ve altındaki subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar da bu haktan yararlanacak.

İkinci dereceden emekli olan astsubayların birinci dereceye intibakı sağlanarak maaşları ortalama 350 lira iyileştirilecek.

Tüm TSK personeline fazla mesaileri için ek ücret verilecek. Erler dahil, afetlerde görevlendirilen tüm askerlere her gün için 63 lira ödenecek. Gemide görevli Deniz Kuvvetleri personeline yurtiçi gündeliği verilecek.