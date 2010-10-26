Askere gitme başvuruları azaldı

T24 - Uzun dönem 15 ay olan askerliğin 12 aya düşeceği yönündeki beklenti, askere gitmek için yapılan başvuruları etkiledi.



Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, uzun dönem statüsündeki yurttaşların yaptıkları askerlik başvurularında düşüş olduğunu kaydetti.



Askerlik süreleri ile ilgili çalışma öncesinde asker ihtiyacının ancak yüzde 65’ini karşılayabilen Türk Silahlı Kuvvetleri, bu beklenti nedeniyle bu açığın daha da artmasından endişe ediyor.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı son görüşme sonrasında ortaya çıkan “Eşit süreli askerlik” kavramı, kamuoyundaki uzun dönem askerliğin düşeceği yönündeki beklentiyi arttırdı. Genelkurmay Başkanlığı’nın hazırladığı ve herkesin 12 ay askerlik yapmasını öngören sistemin yaşama geçirilmesi durumunda, doktor ve mühendis gibi sınıflardaki ihtiyaç nedeniyle 12 aylık yedek subaylık uygulaması yeni sistemde aynen kalırken, geriye kalan askerlik tipleri 12 ay olarak tek tipe indirilecek.

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi verilerine göre ayrıca; bir celp döneminde ortalama 15 aylık er/erbaş statüsünde 90-100 bin, yedek subay olarak 2 bin–2 bin 500, 6 ay kısa dönem statüsünde de 20-25 bin yükümlü silah altına alınıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin asıl ihtiyacı ise 15 aylık asker statüsündeki yurttaşlar tarafından karşılanıyor. Son yaşanan tartışmalar sonrasında, üniversite mezunu olmayan ve 15 ay askerlik yapacak olan yurttaşlar, askerliğin kısalmasını beklemeye başladı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, askerlik başvurularında düşüş yaşandığını açıkladı. Kaynaklar, önceki celp dönemleri ile ilgili karşılaştırmak için ise bir rakam vermedi. 6 aylık kısa dönem statüsünde askerlik yapacak olan yurttaşlar ise bir an önce askerlik yapabilmek için askerlik şubelerine başvuruyor.

TSK’nin subay, astsubay ve uzman erbaş dışındaki yaklaşık mevcudu 500 bin kişi. Bunun yanı sıra 60 bin uzman erbaş ile 150 bin civarındaki subay - astsubay TSK’de görev yapıyor. 12 ay tek tip askerlik sisteminde lisans eğitimi bulunan bulunmayan herkes eşit sürede askerlik yapacak.





