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Askere giderken kestirdiği saçlarını LÖSEV'e bağışlaması için annesine verdi; anne, saçları LÖSEV'e veremedi...

"Özledikçe kokusunu içime çekiyorum"

26 Mart 2018 10:34

Şehit Çağlar İnan'ın annesi oğlunun saçlarını LÖSEV'e bağışlayamadı. Anne “Oğlumun saçlarını veremedim. Çünkü özledikçe kokluyorum. Ama LÖSEV’e para bağışı yaptım. Huzurla uyusun” dedi.

Çorlulu Çağlar İnan (27), askere gitmeden 1 gün önce uzun saçlarını kestirip annesine “Saçlarımı hastalara peruk yapılması için LÖSEV’e (Lösemili Çocuklar Vakfı) bağışla” demişti.

Çağlar İnan, Ağrı’da 13 Aralık 2015’te terhisine 21 gün kala şehit olmuştu. Anne Aynur İnan “Evladımdan geriye bana saçları kaldı. Kimselere veremedim. Özledikçe kokusunu içime çekiyorum” diye konuştu.

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