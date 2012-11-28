T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askere gidenlerin sigorta primini devlet ödeyecek

Milli Savunma Bakanlığı askerin sigorta mağduriyetini önlemeye hazırlanıyor

28 Kasım 2012 17:52

Hülya KARABAĞLI/Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, askerlikte kesilen sigorta nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için  yasa hazırlıyor.  Düzenleme,  devlet, askerlik boyunca sigorta primlerini ödenmesini öngörüyor.  

TBMM  İnsan Haklarını  İnceleme  Komisyonu’nda, askerlikte insan hakları ihlalleriyle ilgili toplantıda gündeme gelen sigorta mağduriyetiyle ilgili  düzenlemenin önümüzdeki  günlerde, hükümette değerlendirildikten sonra  TBMM’ye sevk edilmesi bekleniyor.

 

'Çürük denmeyecek'

 

Komisyonda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, sağlık gerekçesiyle   askere gidemeyenlerin için  kullanılan  ‘çürük’ gibi  bazı  terimlerin ayıklanması için  yasa  ve yönetmeliklerde çalışma  yaptığı  belirtildi.

ETİKETLER

askersigortapirimdevletmili savunma bakanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24