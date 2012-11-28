Askere gidenlerin sigorta primini devlet ödeyecek

Hülya KARABAĞLI/Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, askerlikte kesilen sigorta nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için yasa hazırlıyor. Düzenleme, devlet, askerlik boyunca sigorta primlerini ödenmesini öngörüyor.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda, askerlikte insan hakları ihlalleriyle ilgili toplantıda gündeme gelen sigorta mağduriyetiyle ilgili düzenlemenin önümüzdeki günlerde, hükümette değerlendirildikten sonra TBMM’ye sevk edilmesi bekleniyor.

'Çürük denmeyecek'

Komisyonda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, sağlık gerekçesiyle askere gidemeyenlerin için kullanılan ‘çürük’ gibi bazı terimlerin ayıklanması için yasa ve yönetmeliklerde çalışma yaptığı belirtildi.