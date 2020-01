Askere gidebilmek için spora başladı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta fazla kiloları nedeniyle askere alınmayan 21 yaşındaki Burak Korkmaz zayıflamak için spora başladı. 125 kilo olan Korkmaz 100 kiloya düşerse askere gidebilecek.

Tokat Belediyesi\'nde taşeron işçi olarak çalışan ve annesi Rabia Korkmaz ile birlikte yaşayan Burak Korkmaz yaşı geldiği halde fazla kiloları nedeni ile silah altına alınmadı. 125 kilo olan Korkmaz, kilolarından dolayı askere gidememenin üzüntüsünü yaşayınca zayıflamak için spora başladı. Her akşam mesaiden sonra Tokat Belediyesi spor kompleksine giden Korkmaz, kilolarından kurtulmak için 1 saat boyunca spor yapıyor.

Askere gitmeyi çok istediğini söyleyen 1 metre 69 santim boyundaki Burak Korkmaz, \"21 yaşındayım ve kilomdan dolayı askere gidemedim. Şuan 125 kiloyum, 25 kilo verdiğim zaman, 100 kiloya düşüyorum. Boyla orantılı olduğu için askere gidebiliyorum. Ben de bu nedenle askere gitmek için spora başladım. Her akşam mesaiden sonra buraya geliyorum, spor yapıyorum. Belediyemiz sağ olsun böyle imkanlar sundu\" dedi.

\'DİYET YAPTIM AMA KİLO ALDIM\'

Fazla kilolarından kurtulmak için daha önce diyetisyene de gittiği kaydeden Korkmaz şöyle konuştu:

\"Diyetisyenlere gittim fakat hiç bir sonuç alamadık. Diyetisyenlerin verdiği şeyleri yaptık. Ama zayıflayacağıma bir iki kilo daha aldım. Ameliyat olmak istedim fakat mide küçültme ameliyatı olanların vefat ettiği haberlerini okudum. Bunun da biraz korkusu var. En son çare olarak spora başladım. Kilo vermek için spor yapıyorum.\"

\'BENİM YAŞITLARIM ŞEHİT OLUYOR\'

Korkmaz, kiloları nedeniyle 2018 yılında kadar tecilli olduğunu ifade ederken özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri gitmeyi çok istediğini söyledi. Korkmaz, şöyle konuştu:

\"15 Temmuz hain darbe girişimi olduktan sonrada ben \'Neden askerde değilim. Bende bir Ömer Halisdemir gibi, Fethi Sekin\'ler gibi neden ben şehit olmadım\' düşüncesiyle kilo verip askere gitmek istiyorum. Bakıyorum yaşıtlarım hep askerde. Yeri geliyor benim yaşıtlarım doğuda şehit oluyorlar. Bu vatan için can veriyorlar. Ben de bu yüzden kilo verip askere gitmek istiyorum. Askere gitmeyi kafaya koydum. 25 kilo verebilirsem, inşallah gideceğim.\"



