Askere Facebook yasak!

TSK, 'istihbarata karşı koyma tedbirleri' kapsamında personelin Facebook'a açık kimliğini, rütbesini, birliğini, üniformalı fotoğrafını koymasını yasakladı.



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), istihbarata karşı koyma tedbirleri kapsamında personelin, açık kimliğini ve askeri görevine ilişkin bilgileri ünlü sosyalleşme sitesi facebook'ta yayınlamasını yasakladı. Yasakla, kötü niyetli kişilerin TSK personeli ile çıkar amaçlı ilişki kurmasının engellenmesi ve istihbarat zafiyetine düşülmemesi amaçlanıyor.



Rütbeni, resmini koyma



Genelkurmay Başkanlığı'nın direktifi doğrultusunda kuvvet komutanlıklarınca yayınlanan emre göre, artık TSK personeli facebook'ta açık kimliğini deklare edemeyecek. TSK personelinin facebook'ta üniformalı fotoğrafı, rütbesi ve görevi de yer almayacak.

Facebook'ta yayınlanan fotoğrafların, 'güvenliği sakatladığı' tespit edildi. Yeni emir kapsamında, pilotlar ve Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli gibi kritik görevlerdeki personelin askeri operasyonlara ilişkin bilgi ve fotoğrafları Facebook'a koyması yasaklandı. Yasağı değerlendiren bir yetkili, 'Personelin siteye yerleştirdiği fotoğraflar, ulusal güvenlikle ilgili büyük zararlara yol açabilir' dedi.



İsrail de yasaklamıştı



İsrail ordusu da askerlerinin, hassas fotoğrafları facebook'taki kişisel sayfalarına taşıması üzerine duruma müdahale ederek, yasak kararı almıştı. İsrail ordusu, facebook üyesi askerlerin sayfalarında yaptığı araştırma sonucu, askerlerin hava üsleri, operasyon odaları ve denizaltılara ilişkin ayrıntılı fotoğrafları sayfalarına koyduğunu fark ederek, yasak emri yayınlamıştı.



Mahkûm olabilirler



İsrail ordusu, aldığı yasak kararının ardından, bir istihbarat subayının, Facebook'a, görev yaptığı askeri üsse ait 'hassas fotoğrafları' onay almaksızın koyduğu gerekçesiyle 19 gün hapis cezasına çarptırdı. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin bu kararı, ordu literatürüne bir ilk olarak girdi. TSK'nın yayınladığı Facebook emri sonrasında, emre uymayanlar hakkında Türkiye'de de İsrail'dekine benzer kararların alınabileceği belirtiliyor.

