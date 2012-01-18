Askere dayak dilekçeleri TBMM’de



Hülya Karabağlı

T24/ ANKARA



Asker Hakları, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nu ikinci kez ziyaret ederek, zorunlu askerlik sırasında yaşanan kötü muamele ve hak ihlalleriyle ilgili eline ulaşan şikayetlerini içeren 22 dilekçeyi komisyon üyeleriyle paylaştı.





‘Küfür, dayak, ıslak yere oturtma’



Komisyona verilen şikayet dilekçelerinden altısı disiplin koğuşunda, üçü askeri cezaevinde, geri kalanını diğer askeri alanlarda yaşanan kötü muamele iddialarından oluşuyor. Mağdurlar tarafından benzer şekillerde tarif edilen kötü muameleler arasında; aşağılama, küfür, kaba dayak bulunuyor. Uykusuz bırakma, kirli kıyafet giydirme, uzun süre ıslak yere oturtma, uzun süre boyunca başı öne eğik tutmaya zorlama ve zorla ağır iş yaptırma gibi kötü muameleler de var. Dilekçeler, kötü muamele ve hak ihlallerinin, askerliğin her aşamasında gerçekleşebileceğini gösterirken, Disko adı verilen disiplin koğuşlarında daha ağır ve yoğun yaşandığını gösteriyor.Komisyona iletilen 22 dilekçenin 7’si askerliği devam etmekte olan, 15’i de askerliği sona ermiş kişilere ait. Askerliği devam eden yedi kişiden beşi şikayetçi olmaları durumunda koşullarının daha da kötüleşmesinden endişe ettiklerini belirterek isimlerini gizli tutmak istedi.





‘İhlaller için alt komisyon kurulsun’



İhlallerin bir alt komisyon kurularak incelenmesi talebini komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün’e söyleyen Asker Hakları, hızlı hareket edilmediği takdirde, kaybedilen canların ve yaşanan acıların telafisinin mümkün olmadığını vurguladı.





‘İller farklı olsa da iddialar ortak’



Asker Hakları’nın komisyona aktardığı değerlendirme şöyle: Farklı illerdeki birliklerde askerlik yapan ve birbirini tanımayan mağdurların tanıklıkları arasındaki belirgin benzerlikler, bu dilekçelerde iddia edilen konuların gerçekliğini ve yaşanan ihlallerin sistematik bir şekilde gerçekleştiği yönündeki iddiaları destekler nitelikte. Örneğin disiplin koğuşuna gönderilmiş askerlerin hemen hepsi koğuşa ilk girişleri sırasında “karşılama” adı altında bir merasim ile, çırılçıplak soyularak aşağılandıklarını, dayak yediklerini ve sonrasında kendilerine verilen kirli giysileri giymek zorunda kaldıklarını anlatıyorlar. Diskoda maruz kaldıkları işkence ve kötü muamelelerle ilgili dilekçe yazan askerlerin hepsi, koğuşta kaldıkları dönem boyunca uykusuz bırakıldıklarını, başlarını sürekli olarak aşağı eğik tutmaya zorlandıkları, ağır işlerde zorla çalıştırılıp, dayak yediklerini dile getiriyorlar.





‘Kötü muamele karşılıksız kalır’



Bu şikayetler ile bir kez daha belgelenen ve üstünde önemle durulması gereken bir diğer sorun ise, düşük rütbeli askerlere karşı gerçekleştirilen kötü muamelenin karşılıksız kalacağına dair algının erlerden başlayarak komutanlara kadar herkes tarafından paylaşılıyor olduğu gerçeği.





2012’nin iki haftası dolmadan 6 intihar



Zorunlu askerlere yönelik şiddet ve kötü muamelenin sonlandırılması için alınacak tedbirlerin acilen alınması hayati önem taşıyor. Henüz 2012 yılına gireli 2 hafta bile olmadan, 6 zorunlu askerin intihar ederek yaşamını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Maruz kalınan kötü muameleler karşısındaki çaresizlikleri, ne yazık ki askerleri intihara ya da intiharı düşünmeye sürükleyebiliyor”





‘Küfür ediyorlar bir şey yapamıyoruz’



Komisyona teslim edilen dilekçelerden birinde, “ Küfür ediyorlar ve biz bir şey yapamıyoruz. En ufak bir itiraz edecek olan olursa arkaya çekip dövüyorlar, bir şey diyemiyoruz…. Birçok kez nöbette kendime doğrulttum tüfeğimi, kendimi öldürmek, kurtulmak istedim. Çok geç olmadan bizi kurtarın…” (başvuru no: 347)



Asker Hakları, Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, CHP’den Sezgin Tanrıkulu, Hüseyin Aygün, Levent Gök, BDP’li Ertuğrul Kürkçü ile görüştü.







