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Askerden karargah evleri açıklaması

Ergenekon soruşturması kapsamında karargah evlerinde gözaltına alınanlarla ilgili ilk açıklama geldi.

11 Şubat 2009 02:00

Ergenekon soruşturması kapsamında karargah evlerinde gözaltına alınanlarla ilgili ilk açıklama geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı, 'İP/Karargah evleri' olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin sivil olduğunu bildirdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından yürütülmekte olan ve kamuoyunda 'İP/Karargah Evleri' olarak bilinen soruşturma kapsamında 10 Şubat ve 11 Şubat 2009 tarihlerinde İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de 6 sivil gözaltına alınmıştır."

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