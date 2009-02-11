Askerden karargah evleri açıklaması

Ergenekon soruşturması kapsamında karargah evlerinde gözaltına alınanlarla ilgili ilk açıklama geldi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı, 'İP/Karargah evleri' olarak bilinen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin sivil olduğunu bildirdi.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından yürütülmekte olan ve kamuoyunda 'İP/Karargah Evleri' olarak bilinen soruşturma kapsamında 10 Şubat ve 11 Şubat 2009 tarihlerinde İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de 6 sivil gözaltına alınmıştır."