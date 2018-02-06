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Askerden izinli geldiği ailesinin evinde av tüfeğiyle intihar etti

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, er Nasır T

06 Şubat 2018 16:16

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Ergani ilçesinde, er Nasır T. (20), vatani görevini yaptığı Muğla\'dan sağlık raporuyla izinli geldiği ailesinin evinde çenesine dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdi.
Olay, saat 08.30 sıralarında, Ergani\'ye bağlı Morkoyun Mahallesi\'nde meydana geldi. Muğla İl Jandarma Komutanlığı\'nda askerliğini yapan Nasır T., psikolojik sorunları nedeniyle 45 günlük rapor aldı. İzinli olarak memleketi Ergani\'ye ailesinin yanına gelen Nasır T., sabah kahvaltı yaptıktan sonra odasına geçti. Nasır T., bir süre sonra odasında, av tüfeğini çenesinin altına dayayarak, ateşledi. Tüfek sesi duyunca odaya koşan yakınları, genci yerde kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, Nasır T.\'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Nasır T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Cumhuriyet savcılığınca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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