-ASKERDEKİ POLİSLER TERHİS EDİLECEK ANKARA (A.A)- 24.01.2011 - İçişleri Bakanı Beşir Atalay, TBMM'ye sevk edilen ve polislerin askerlik süresini düzenleyen kanun tasarısı ile ilgili olarak, ''hangi okuldan mezun olarak gelirse gelsin, polislik mesleğinde görev yapıyorsa askerlik yapmayacak'' dedi. Beşir Atalay, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı için bulunduğu parti genel merkezinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atalay, polislerin askerliği ile ilgili kanun tasarısı konusunda sorulan bir soru üzerine şunları söyledi: ''Polisin askerlik konusunu yeniden düzenleyen yasa tasarısı TBMM'ye intikal etti. Planımız, bu hafta komisyonda görüşülmesini sağlamak ve hemen önümüzdeki pafta mümkün olursa Genel Kurul'dan geçmesini, yasalaşmasını sağlamak. Biliyorsunuz bu konu üzerinde zaten bir süredir çalışılıyordu. Hatta 1-2 hafta önce bir açıklamamız da olmuştu, o konuda bir tasarı oluştuğu Bakanlar Kurulu'nun imzasına açıldığı yönünde. Şimdi yeni çalışmalarla özellikle Başbakanımızın konuya özel ilgisiyle daha da farklı bir konuma duruma getirildi. Şimdi gönderdiğimiz tasarının özü şu; bundan sonra polislik mesleğinde görev yapanlar askerlikten muaf olacaklar, yani tamamen muaf olacaklar, askerlik yapmayacaklar. Hangi okuldan mezun olarak gelirse gelsin, polislik mesleğinde görev yapıyorsa askerlik yapmayacak. Sadece burada bir şart var. Daha önce biliyorsunuz tasarımızda en az 7 yıl polislik mesleğinden ayrılmaması gerekiyordu. Şimdi onu 10 yıla çıkarmış olduk. 10 yıl polislik mesleğinden ayrılmayacak, eğer 10 yıldan önce ayrılırsa tekrar askerlik yapmak durumunda kalacak.'' Halen 2 bin 500 civarında polisin askerlik görevini yaptığını belirten Atalay, yasa çıktığında bu polislerin de terhis olacaklarını bildirdi. Şu an görevde olan yaklaşık 38 bin polisin askerlik yapmadığını ifade eden Bakan Atalay, bu polislerin de askerlikten muaf olacaklarını söyledi. Bu tasarının Emniyet Teşkilatı için çok önemli bir tasarı olduğunu vurgulayan Atalay, yeni düzenlemenin hayırlı olmasını diledi.