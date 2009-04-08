Asker veren Türkiye AB'ye neden kayısı satamasın?

Obama'nın Sultanahmet gezisi

ABD Başkanı Barack Obama, programının İstanbul ayağında, Tophane-i Amire’de öğrencilere yönelik bir konuşma yaptı. Obama, konuşması sonrasında kendisine yöneltilen “Türkiye’nin AB’ye üyeliğini destekliyorsunuz. Ama Fransa Devlet Başkanı Sarkozy sizin AB üyesi olmadığınızı belirterek kararın AB’ye ait olduğunu söylüyor. Sizce Sarkozy’nin bu tutumunun nedeni sözde Ermeni soykırımı iddiaları mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Doğru, ABD AB üyesi değil. Ama bu benim AB konusunda fikir sahibi olmamı engellemiyor. Avrupa da ABD politikaları konusunda görüşlerini saklamıyor, açıkça dile getiriyor. Dostlar arasında ilişki böyle olur. Türkiye NATO üyesi olabiliyorsa ve askerlerinin hayatlarını müttefiklerini korumak için tehlikeye atabiliyorsa o zaman neden Avrupa’ya örneğin kayısı satamasın veya seyahat özgürlüğünü kullanmasın? Bu (Türkiye’nin üyeliği) bir güç kaynağıdır, acizlik değil. Bu, sonuçta gerçekleşecektir. Sarkozy’nin bu konudaki muhalefetinin Ermeni konusuyla ilgili olduğunu sanmıyorum. Türkiye’nin entegre olması konusunda güvensizlik duyduğunu düşünüyorum. Soruyu, Türkiye’ye geldiğinde kendisine sorabilirsiniz.”



Obama konuşurken dışarıdaysa onu protesto eden öğrencilerin eylemi vardı. Protestocu gençlerden 7 kişi gözaltına alındı.



ABD Başkanı konuşmasında şunları söyledi:



'ABD'de daha samimi bir dönem başladı'



İlk denizaşırı ziyaretimde buraya geldim. Buraya Türkiye’nin ortaklığını yinelemek için geldim. Türkiye’nin bölgede ve dünyada çok kritik bir önem taşıdığını vurgulamak için geldim. Türkiye ve ABD’nin işbirliği çok önemli. Ortak noktalarımızın olduğunu unutmamız gerekiyor. Ülkelerimiz arasında diyalogun ilerlemesi ve Müslüman dünyasıyla diyalogların ilerlemesi için umudumuz olan gençlerle temasımız olması gerektiğini düşünüyorum. Birbirimizi dikkatle dinleyip ortak zemin bulmamız gerekiyor. Bunun yolu sizlere ABD’yi daha iyi anlatmaktan geçiyor. Televizyon ve filmlerden yanlış anlamalar oluyor. Filmleri izlediğinizde bizim ötemizdeki dünyaya önem vermediğimiz anlaşılıyor olabilir. ABD mükemmel değildir ama 200 yıldır umut dolu bir dünya kurmak için çaba sarf ettik. Sayısız ülkelerde vatandaşlarımız dünyayı daha iyi bir yer yapabilmek için hizmet ediyor. Böyle olmasa Barack Obama adlı biri başkan seçilemezdi. Daha iyi bir dünya için Müslüman dünya ile ortaklık kurabiliriz. ABD'de daha açık, daha samimi bir dönem başladı.



'Gençlerin rolü çok önemli'



Müreffeh bir gelecek için gençlerin rolü önemli. Gelişmekte olan bir dünyadasınız. ABD’de yeni bir aktivizm konusu var. Başkan sıfatıyla genç Amerikalıları dünyanın farklı yerlerindeki insanlarla bir araya getirmenin yollarını arıyorum. Babamın Hawaii'ye gelip annemle tanışmasında da bunun rolu vardır. İnsanlar bir araya geldiği zaman duvarlar yıkılabilir. Bu sayede aramızdaki fikir ayrlıkları yok oluyor. Gelecekteki dünya, sizin yarattığınız gibi olacaktır. Yeni duvarlar yerine yeni köprüler yapın.



‘Ezandan önce bitirelim’



ABD Başkanı konuşmasını tamamladıktan sonra öğrencilere soru cevap bölümü için yarım saat kadar vakitleri olduğunu belirterek, gençlerden sorularını ezandan önce bitirmelerini istedi.



Bir öğrencinin “ABD ne zaman Kyoto’yu imzalayacak?” sorusu üzerine Obama “Bildiğimiz gibi dünya ısınıyor. Bunları düzeltmek için adım atmazsak okyanuslar yükselecek. Denizler yükselirse İstanbul’un güzelliğine ne olur düşünmek bile istemiyorum. Kyoto’yu ABD imzalamamaya karar verdi ama ben bunun hatalı olduğunu düşünüyorum. Kyoto'nun süresi artık doluyor. ABD’nin Kyoto’yu imzalaması çok mantıklı değil çünkü yeni bir anlaşma yapılacak” dedi.



'Irak'taki savaşa karşıyım'



Obama, Irak'tan ABD askerlerinin çekilmesi konusundaysa "Ben Irak'taki savaşa karşı çıktım. Kötü bir fikir olduğunu düşünüyorum. Orada askerlerimizi dikkatlice çekmeliyiz. Bana bazıları 'Niye hemen çekmiyorsun' diyor ama orada askerlerimiz varken sorumsuz davranamam" dedi.



Uçağın kapısından el salladı



ABD Başkanı Barack Obama, saat 14.20'de Türkiye'den ayrıldı. Atatürk Havalimanı'na uzun bir araç konvoyu eşliğinde gelen Obama, konvoydaki iki limuzinden arkada bulunandan indi. Obama, kendisini uğurlamaya gelenlerle tokalaştıktan sonra, "Air Force One" uçağının merdivenlerinden tek başına çıktı ve uçağın kapısından el salladı. Obama'nın uçağa girişinin ardından diğer görevliler de uçağa bindi.

