-ASKER VE POLİS ZAVİYE'YE GİREMİYOR RAS CİDR (A.A) - 25.02.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un batısında, şiddetli çatışmalara sahne olan Zaviye'de güvenlik güçlerinin kente giremediği bildirildi. Bir görgü tanığı, kentin çevresinde askeri ve polis kontrol noktalarının bulunduğunu, ancak kentte asker ve polis olmadığını söyledi. Görgü tanığı sokaklarda sadece birkaç silahsız sivil gördüğünü anlattı. Zaviye'de dün Libya lideri Muammer Kaddafi yanlılarıyla muhalifler arasındaki çatışmalarda 23 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti. Zaviye, Trablus'un 50 kilometre kadar batısında bulunuyor. -KADDAFİ'NİN EN YAKINLARINDAN BİRİ DAHA İSTİFA ETTİ- Öte yandan Kaddafi'nin en yakın yardımcılarından, kuzeni Ahmed Kaddaf El Dem de protestoculara uygulanan şiddeti protesto etmek amacıyla istifa etti. El Dem, göstericilere yapılanları "insan haklarının ve uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali" olarak nitelendirerek, göstericilere şiddet uygulanmasını kınadı. Kaddafi güçlerinin göstericilere kanlı saldırısının ardından Mısır'a geçtiğini belirten El Dam, Kaddafi'nin en yakınındaki isimlerden biriydi. El Dam'ın Mısır'la ilişkilerden sorumlu olduğu belirtildi. Libya Adalet ve İçişleri Bakanlarının yanı sıra bazı büyükelçiler de uygulanan şiddeti protesto etmek için istifa etmişti. -BİNGAZİ GEÇİCİ YÖNETİMİ- Libya'da halk ayaklanmasının ilk başladığı yer olan ülkenin doğusundaki Bingazi'de, kentin yönetimini geçici olarak üstlendiğini açıklayan koalisyon, yasal ve halkın yararına olan petrol anlaşmalarının korunacağını bildirdi. Ülkenin ikinci büyük kentinde geçici olarak yönetimi üstlenen 17 Şubat koalisyonunun üyesi yargıç Cemal bin Nur, "Yasal ve Libya halkının çıkarına olan (yabancı firmalarla yapılan) petrol anlaşmaları korunacak" dedi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya'nın ana petrol üretim bölgeleri ve terminalleri ülkenin doğusunda bulunuyor. Ülkenin doğusunun önemli bir bölümü, 42 yıllık Muammer Kaddafi yönetimine karşı ayaklananların kontrolüne geçti. -RUS UÇAĞI 51 TÜRK YOLCUYU GETİRDİ- Libya'nın Trablus kentinden kalkan SUM Havayolları'na ait bir Rus yolcu uçağı, 51 Türk yolcuyu Sabiha Gökçen Havalimanına getirdi. Trablus'tan bu sabah 110 yolcusuyla kalkan SUM Havayolları'na ait İL76 9706 sefer sayılı Rus yolcu uçağı, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanına indi. 51 Türk yolcusunu havalimanına bırakan uçak, daha sonra Rusya'ya hareket edecek. Bu arada, uçakta bulunan Türk yolculardan Ali Üstün Bayrakçı adlı kişinin kan şekerinin düşmesi nedeniyle fenalaştığı, bunun üzerine ambulans çağrıldığı, ancak Bayrakçı'nın havalimanından yürüyerek çıktığı öğrenildi.