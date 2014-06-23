'Asker ve MİT Mardin Kalesi'ni boşaltsın'

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mardin Kalesi'nde bulunan ve 1950'li yılların teknolojisi olan Radar Üssü'nün taşınmasını, asker ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) kaleyi boşaltmasını istedi.Mardin'in turizm kenti olduğunu söyleyen Türk, "Biz artık hiç bir işlevi olmayan ve asker ile MİT tarafından işgal edilen kaleyi turizme açmak istiyoruz" dedi.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden bir heyeti kabul eden bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, belediyeyi büyük bir borç yükü ile devraldıklarını ve oturacak bir binalarının dahi bulunmadığını söyledi. Mardin'in bir turizm kenti olduğunu ve kültürüne uygun projelerle kenti daha ön plana çıkarmak istediğini ifade eden Türk, sözü 1950'li yıllardan beri NATO tarafından Radar Üssü olarak kullanılan Mardin Kalesi'ne getirdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Türk, Mardin Kalesi'nin 50-60 yıldan beri askeri bir NATO Üssü olarak kullanıldığını, ama 50 yıllık teknoloji ile Ortadoğu ve Suriye'nin gözetlenemeyeceğini, daha önce orayı boşaltma kararı almalarına rağmen halen kalenin boşaltılmadığını söyledi. Türk, "Mardin Kalesi'nde halen asker ve MİT kalıyor ve orayı kullanıyorlar. Bu çağda artık 50 yıl önceki teknoloji ile izleme ve gözetleme yapılamaz. Bunu kendileri de iyi biliyor. Turizm kenti olan Mardin'de bu görüntü yakışmıyor. Mardin Kalesi'nin boşaltılması ile orayı turizme açıp parklar yapmak istiyoruz"dedi.

Türk, 'Kürdistan' diye adlandırdığı coğrafyanın sadece Kürtlerin değil, 5 bin yıldır Süryanilerin, Ermenilerin, Kürtlerin birlikte yaşadığı bir coğrafya olduğunu belirterek, "Mardin merkezinde ve kimi ilçelerinde Arap halkı da yaşıyor. Bu halkların hakkını ve hukukunu inkar etmeden bir yönetim anlayışını gerçekleştirmek istiyoruz. Türkiye, Mardin gibi olsaydı, buradaki halklar gibi yaşasalardı şu anda Türkiye’de herhangi bir sorun kalmazdı" dedi.