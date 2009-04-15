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'Asker ve eğitimciler vatan haini mi?'

Mehmet Ali Şahin, Ergenekon ile yaptığı açıklamanın ardından bir üniversite öğrencisinin sorularına muhatap oldu.

15 Nisan 2009 03:00

Mehmet Ali Şahin, Ergenekon ile yaptığı açıklamanın ardından bir üniversite öğrencisinin sorularına muhatap oldu. Serdar Sarmusak isimli öğrenci, zor sorularına aldığı cevaplardan memnun olmadı. İşte o diyalog:


ÖĞRENCİ: Ergenekon’da önce askerler şimdi de öğretim üyeleri gözaltına alınıyor. Biz bu ülkede askerlere ve eğitimcilere güvenemeyeceksek kime güveneceğiz? Onlara şu an vatan haini gözüyle gözüküyor?

BAKAN ŞAHİN: Yargı organlarımız bir takım iddialara bağlı olarak işlemler yapıyorlar. Her kurumun içerisinde zaman zaman hatalı davrananlar olabilir. Ama bir kişinin hatalı davranması o kurumu kapsamaz. Silahlı kuvvetlerimiz bizim milletimizin göz bebeğidir. Milletimizin bir parçasıdır.

ÖĞRENCİ: Ben 20 yaşında bir Türk genciyim. Askerler ve eğitimciler vatan haini diye gösteriliyor?

BAKAN ŞAHİN: Yargılama bitmemiştir. Yargılama biter ona göre konuşuruz.

ÖĞRENCİ: Deniz Feneri Davası’nda basın yasağı geldi. Ergenekon’da neden gelmedi?

BAKAN ŞAHİN: Onun kararını savcılarımız hakimlerimiz veriyor.

Serdar Sarmusak daha sonra gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Önceden bir hazırlık yapmadım. Benim vicdanım bu soruyu sormak istedi ve ben de sordum. Ama kaçamak cevap verdi. Adalet Bakanı olarak yetkim yok dese de mutlaka bir yetkisi vardır.

Ergenekon terör örgütü değildir. Bunu AKP’nin çıkardığı bir şey diye düşünüyorum.

Deniz Feneri davasıyla ilgili bilgi alamadık. Alman makamları asıl suçlular Türkiye’de diyor. Deniz Baykal dosyayı buraya getiriyor. Ama burada ne yapılıyor bilmiyoruz. AKP hükümetinden sonra savcılara güvenmemeye başladım. Ben 20 yaşında bir Türk genci olarak bu ülkenin savcılarına güvenmemeye başladım."

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