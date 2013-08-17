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Asker uğurlamasında silahlar konuştu: 2 ölü

Bağcılar'da asker uğurlama töreni sırasında iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 2 kişi hayatını kaybetti

17 Ağustos 2013 02:38

 

İstanbul Bağcılar'da asker uğurlama eğlencesi sırasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre olay Yıldıztepe Mahallesi'nde dün saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
23 yaşındaki Kadir Özkan ve Sinan Çaydemir, arkadaşlarının asker uğurlama eğlencesine katıldı.
Sokak üzerinde yapılan eğlence sırasında, Kadir Özkan ve Sinan Çaydemir, bilinmeyen bir nedenden dolayı başka bir grupla kavga etti.
Gruptakilerden biri pompalı tüfekle geri gelerek Kadir Özkan ile Sinan Çaydemir’e doğru ateş etti.
Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Kadir Özkan ve Sinan Çaydemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.
Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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