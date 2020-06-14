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Asker uğurlamasına gidenlerde Koronavirüs çıktı; 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı

14 Haziran 2020 09:57

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde asker uğurlamasına giden 3 kişide Koronavirüs çıktı. Olay sonrası 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı.

Olay Dilovası Mimar Sinan Mahallesi Elmacık Dereyolu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, büyük çoğunluğu yakın akraba olan Elmacık Dereyolu Sokak’ta 7 Haziran Pazar günü askere giden bir genci uğurlamak isteyenler Gebze Otogarına gitti. Asker uğurlamasına katılanlar arasındaki aynı aileden 3 kişinin daha sonra rahatsızlanarak gittiği hastanede yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. Pozitif vakalar tedavi altına alınırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü kararı ile yoğunlukla akrabalarının yaşadığı, 35 hanelik 150 nüfuslu Elmacık Dereyolu Sokak ise 14 günlük karantinaya alındı.

Alınan karar sonrasında jandarma ekipleri, sokağa giderek güvenlik önlemi aldı. Bariyer çekilerek giriş çıkışları kapanan sokakta 14 gün karantina kalacak vatandaşların ihtiyaçları, Kaymakamlık, Vefa Destek Grubu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Dilovası Belediyesi ekiplerince karşılanacak.

 

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